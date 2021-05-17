В Пензенской области в выходные ликвидированы лесные пожары на площади более 11 га Происшествия

Пенза, 17 мая 2021. PenzaNews. Лесные пожары на площади 11,2 га ликвидированы на территории Никольского и Кузнецкого лесничеств Пензенской области в минувшие выходные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В тушении пожаров принимали участие сотрудники лесопожарного центра и лесничеств», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что всего по состоянию на 17 мая в регионе ликвидировано 23 лесных пожара, площадь, пройденная огнем, составила 82,2 га.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в соответствии с постановлением правительства Пензенской области от 28 апреля 2021 года, на территории региона установлен особый противопожарный режим.

Согласно документу, запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, а также проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме тех, которые организованы в специально отведенных и оборудованных местах.

Кроме того, ограничено посещение лесов гражданами.