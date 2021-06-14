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Десять человек эвакуированы из ТЦ «Солнечный» в Кузнецке из-за пожара в кафе

09:45 | 14.06.2021 | Происшествия

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Кузнецк, 14 июня 2021. PenzaNews. Десять человек эвакуированы из здания торгового центра «Солнечный» на улице Белинского в Кузнецке Пензенской области из-за пожара в кафе. Об этом журналистам сообщила начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Десять человек эвакуированы из ТЦ «Солнечный» в Кузнецке из-за пожара в кафе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 8.34 понедельника, 14 июня.

«Площадь пожара составила 3 кв. метра», — сказала она, добавив, что в 8.42 пожар был ликвидирован.

Анна Шупилова уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал.

«На тушение пожара привлекались семь единиц техники и 23 человека личного состава», — пояснила она.

Начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области отметила, что по факту случившегося проводится проверка.

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