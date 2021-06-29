В пензенском ТЦ «Триумф» произошел пожар Происшествия

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Пожар произошел в торговом центре «Триумф», расположенном на улице Суворова в Пензе, рано утром во вторник, 29 июня.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Согласно сведениям, размещенным на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, сигнал о происшествии поступил в 4.56.

В 6.48 пожар был локализован. В 7.26 ликвидировано открытое горение на площади 2 тыс. кв. метров.

Как сообщила журналистам начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, усилия пожарных были направлены в том числе на то, чтобы не допустить распространения огня на рядом стоящий торговый центр.

По ее словам, к тушению привлечены 67 человек и 16 единиц техники, включая 56 человек и 12 единиц техники от МЧС России.

Причина и обстоятельства случившегося выясняются.