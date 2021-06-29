При столкновении «ВАЗа» и «BMW» на улице Аустрина в Пензе погиб мужчина Происшествия

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Мужчина 1975 года рождения погиб в результате ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «BMW» на улице Аустрина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, 29 июня в 11.00 на улице Аустрина вблизи дома №144А произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2199»под управлением мужчины 1975 года рождения и автомашины «BMW», за рулем которой находился водитель 1966 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2199» от полученных травм скончался на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пассажирка «ВАЗа» доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП организована проверка.