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При столкновении «ВАЗа» и «BMW» на улице Аустрина в Пензе погиб мужчина

14:59 | 29.06.2021 | Происшествия

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Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Мужчина 1975 года рождения погиб в результате ДТП с участием автомобилей «ВАЗ» и «BMW» на улице Аустрина в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

При столкновении «ВАЗа» и «BMW» на улице Аустрина в Пензе погиб мужчина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 29 июня в 11.00 на улице Аустрина вблизи дома №144А произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-2199»под управлением мужчины 1975 года рождения и автомашины «BMW», за рулем которой находился водитель 1966 года рождения. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-2199» от полученных травм скончался на месте», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что пассажирка «ВАЗа» доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП организована проверка.

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