Водитель фургона хлебозавода проведет в колонии-поселении полтора года за гибель пешехода Происшествия

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда Пензы, в соответствии с которым водитель фургона, принадлежащего АО «Пензенский хлебозавод №4», проведет полтора года в колонии-поселении за нарушение ПДД, повлекшем гибель пешехода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

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Из него следует, что в обеденное время 1 ноября 2020 года мужчина, управляя автомобилем хлебозавода, при движении задним ходом по прилегающей территории дома №40 на проспекте Строителей допустил наезд на женщину-пешехода.

«От полученных травм женщина 1950 года рождения скончалась на месте», — сказано в пресс-службе.

В нем добавляется, что суд первой инстанции, изучив все обстоятельства, назначил виновнику ДТП наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный и его адвокат подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.