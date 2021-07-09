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По факту гибели мужчины в водоеме под Кузнецком организована проверка

09:15 | 09.07.2021 | Происшествия

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Кузнецк, 9 июля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины 1973 года рождения в водоеме на территории Кузнецкого района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По факту гибели мужчины в водоеме под Кузнецком организована проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 4 июля 2021 года житель Кузнецка вместе с приятелями приехал к пруду, находящемуся недалеко от села Никольского Кузнецкого района. По предварительной информации, компания употребляла спиртное. Через некоторое время мужчина пошел купаться, затем пропал из поля зрения знакомых», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к поиску мужчины привлекались специалисты пензенского пожарно-спасательного центра.

«Днем 7 июля тело мужчины было обнаружено в водоеме. При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — отметили в управлении.

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