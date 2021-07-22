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В Пензе годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже

09:00 | 22.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 22 июля 2021. PenzaNews. Мальчик 2020 года рождения выпал из окна квартиры на пятом этаже дома в Октябрьском районе Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Пензе годовалый мальчик выпал из окна квартиры на 5 этаже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 21 июля около 16.00, облокотившись на москитную сетку, годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на 5 этаже дома. Пострадавший ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что, по имеющейся информации, мальчик находился в квартире с сожителем бабушки.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили в пресс-службе.

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