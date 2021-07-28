В Наровчатском районе в результате ДТП погибли два человека Происшествия

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля «Lada Priora» в Наровчатском районе Пензенской области рано утром в среду, 28 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону.

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«Предварительно установлено, что 28 июля в 4.00 на 27 км автодороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница области» водитель автомобиля «Lada Priora» – мужчина 1994 года рождения допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сказали в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что от полученных травм на месте происшествия скончались водитель машины и пассажир 1997 года рождения, а еще один мужчина 1998 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды.