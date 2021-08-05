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Проверка начата по факту гибели ребенка при пожаре в Лунино

13:58 | 05.08.2021 | Происшествия

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мальчика 2019 года рождения в результате пожара в рабочем поселке Лунино Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Проверка начата по факту гибели ребенка при пожаре в Лунино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 4 августа в 22-м часу в доме по улице Калинина в рабочем поселке Лунино произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилой комнате было обнаружено тело мальчика 2019 года рождения. По имеющейся информации, в доме в момент возгорания находилась женщина 1971 года рождения и четверо малолетних внуков», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что для установления точной причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Пострадавшая женщина и трое детей 2008, 2016 и 2020 годов рождения госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — отметили в следственном управлении.

В ведомстве пояснили, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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