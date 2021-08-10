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Пензенские спасатели продолжают помогать коллегам бороться с природными пожарами

09:45 | 10.08.2021 | Происшествия

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Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Пензенской области в составе 50 человек и десяти единиц техники продолжает оказывать помощь коллегам в борьбе с природными пожарами, возникшими на территории Мордовии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пензенские спасатели продолжают помогать коллегам бороться с природными пожарами

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Борьба с огнем идет в круглосуточном режиме. Производится наращивание сил и средств на тех участках, где фиксируется усиление огня. Работу огнеборцам усложняют жаркая погода и порывистый ветер. В течение прошлых суток к тушению природных пожаров в Республике Мордовия привлекались два самолета Ил-76, один самолет Бе-200ЧС и вертолеты Ми-8. Всего авиацией сброшено более 800 тонн воды», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует.

«Всего к тушению пожара привлечены более 1 тыс. 300 человек и 244 единицы техники», — уточняется в сообщении.

В тексте также отмечается, что в настоящее время очагов на территории ЗАТО Саров нет, ведется работа по недопущению перехода огня в Нижегородскую область.

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