Губернатор поручил в короткие сроки устранить последствия ДТП на железной дороге под Пензой Происшествия

Пенза, 2 октября 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, который после столкновения пассажирского поезда и грузовика на перегоне «Лунино — Гольцовка» лично выехал на место происшествия, поручил в короткие сроки устранить последствия ДТП.

Фото: Pnzreg.ru

«Необходимо оказать помощь железнодорожникам в устранении последствий ДТП и в самые короткие сроки возобновить движение поездов», — подчеркнул он.

По информации пресс-службы облправительства, координировать работу всех задействованных ведомств поручено временно исполняющему обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области Виктору Кувайцеву и главе администрации района.

Ранее в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги сообщили, что в 4.09 субботы, 2 октября, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перегона «Лунино — Гольцовка» перед приближающимся пассажирским поездом №116 «Адлер — Томск». Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП допущен сход подвижного состава в головной части поезда без опрокидывания.

В составе поезда — 11 вагонов, в которых находятся 336 пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.

На место ДТП выехал восстановительный поезд со станции Рузаевка.