Начата проверка по факту гибели троих человек при пожаре в Каменке Происшествия

Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели троих человек в результате пожара в городе Каменке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в ночь с 9 на 10 ноября 2021 года в двухквартирном доме по улице Паршина в городе Каменке произошло возгорание. Выгорела одна квартира, в помещении которой после ликвидации пожара обнаружены тела двух женщин 1980 и 1961 годов рождения и мужчины 1980 года рождения. При осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что назначены судебно-медицинские экспертизы.

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится дополнительный осмотр места происшествия с участием сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области; выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели трех лиц и произошедшего пожара», — поясняется в тексте.