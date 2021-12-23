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В ГИБДД сообщили подробности ДТП на автодороге «Пенза — Кондоль»

10:47 | 23.12.2021 | Происшествия

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Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщило подробности ДТП, которое произошло на автодороге «Пенза — Кондоль» в минувшую среду, 22 декабря.

В ГИБДД сообщили подробности ДТП на автодороге «Пенза — Кондоль». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 22 декабря 2021 года в 19.55 на 2,9 км автомобильной дороги «Пенза — Кондоль» в границах Пензенского района произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-21101» под управлением водителя – мужчины 1992 года рождения и автомобиля «ВАЗ-21104» под управлением водителя – мужчины 2000 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ-21104» – мужчина 1998 года рождения от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что водители автомобилей получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

«Пассажиры автомобиля «ВАЗ-21101» – мужчина 1992 года рождения и женщина 1990 года рождения получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение, мальчики 2017 и 2009 годов рождения были осмотрены и отпущены, мужчина 1990 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в пресс-релизе.

По факту ДТП проводится проверка.

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