В Пензе в результате пожара погибли два человека Происшествия

Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Два человека погибли в результате пожара, произошедшего в частном одноэтажном трехквартирном жилом доме на Осоавиахимовском проезде в Пензе вечером в минувшее воскресенье, 26 декабря. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли. В результате пожара сгорела кровля по всей площади и выгорело внутри на площади 30 кв. метров. Погибли два человека — мужчина 1976 года рождения и женщина 1979 года рождения», — сказала она.

Анна Шупилова уточнила, что дом частично деревянный, частично пеноблочный, крыт шифером на деревянной обрешетке, электроснабжение центральное, общая площадь здания — 170 кв. метров

По ее словам, на тушение пожара привлекались 33 человека личного состава и шесть единиц техники.

«Проводится проверка», — добавила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области.