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Водителя тягача ждет суд после ДТП под Пензой, в котором погибла девушка

14:46 | 11.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 11 января 2022. PenzaNews. Уголовное дело по факту ДТП с участием тягача под Пензой, в результате которого погибла девушка, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Водителя тягача ждет суд после ДТП под Пензой, в котором погибла девушка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По сообщению пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области, вечером 10 мая 2021 года житель Псковской области 1947 года рождения, управляя грузовым тягачом с полуприцепом, проезжая по селу Чемодановка Бессоновского района, не убедился в том, что в зоне нерегулируемого пешеходного перехода нет людей, своевременно не снизил скорость и был вынужден применить экстренное торможение.

Как следует из текста, в результате тягач столкнулся со стоявшим на обочине автобусом и наехал на трех девушек-пешеходов — одна из них скончалась на месте происшествия, двум другим был причинен тяжкий вред здоровью.

В пресс-релизе отмечается, что водитель тягача свою вину признал.

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