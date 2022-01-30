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По информации о высадке ребенка из микроавтобуса в Кузнецке начата доследственная проверка

16:35 | 30.01.2022 | Происшествия

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Пенза, 30 января 2022. PenzaNews. Доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ организована в связи с появлением в СМИ информации о высадке малолетнего ребенка из микроавтобуса в городе Кузнецке Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте следственного управления СКР по региону в воскресенье, 30 января.

По информации о высадке ребенка из микроавтобуса в Кузнецке начата доследственная проверка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Из средств массовой информации стало известно о высадке водителем из маршрутного микроавтобуса утром 27 января 2022 года нескольких пассажиров, среди которых была 10-летняя девочка. [...] По данному факту кузнецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области организовано проведение доследственной проверки по ч. 1 ст. 238 УК РФ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам проведения доследственной проверки действиям работников организации, занимающейся пассажирскими перевозками, будет дана правовая оценка, следователем будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проверку по информации о высадке детей водителем маршрутного автобуса малой вместимости на мороз в Кузнецке также начала прокуратура.

В ходе нее надзорное ведомство даст оценку действиям водителя и должностных лиц, которые несут ответственность за организацию разъяснительной работы с персоналом.

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