В Башмаково сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с пьяным пензенцем за рулем Происшествия

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Плеханова в рабочем поселке Башмаково Пензенской области остановили создававший помехи участникам дорожного движения автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 45-летний пьяный житель Пензы.

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По информации пресс-службы ведомства, после остановки машины стражи порядка сообщили о правонарушении в дежурную часть ОМВД России по Башмаковскому району.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, автомобиль помещен на спецстоянку.