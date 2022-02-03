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В Башмаково сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с пьяным пензенцем за рулем

10:28 | 03.02.2022 | Происшествия

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Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Плеханова в рабочем поселке Башмаково Пензенской области остановили создававший помехи участникам дорожного движения автомобиль «ВАЗ-2114», за рулем которого находился 45-летний пьяный житель Пензы.

В Башмаково сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с пьяным пензенцем за рулем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы ведомства, после остановки машины стражи порядка сообщили о правонарушении в дежурную часть ОМВД России по Башмаковскому району.

Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, автомобиль помещен на спецстоянку.

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