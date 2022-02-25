EN
21:01:06 Пятница, 25 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в здании на улице Рябова в Пензе

14:08 | 25.02.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области начала проверку исполнения законодательства в связи с пожаром в двухэтажном нежилом здании на улице Рябова в Пензе, где были обнаружены тела четырех человек.

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в здании на улице Рябова в Пензе

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«Площадь [пожара] составила 140 кв. метров. На месте происшествия обнаружено четыре трупа. Еще один пострадавший госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурора региона.

«На контроле прокуратуры области находится также ход и результаты проверки, проводимой следственным органом по факту гибели людей», — указано в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что на место происшествия выезжали заместитель прокурора региона Евгений Новиков и прокурор Первомайского района Пензы Александра Коновалова.

Новости партнеров
Читайте также
После пожара на улице Рябова в Пензе проверят производственные площадки и стройки Отменена временная схема дорожного движения на улице Виражной в Пензе
Полномочия депутата пензенской гордумы от КПРФ Андрея Цесарева прекращены досрочно В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 610 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения Климанов обсудил с руководством УМВД вопрос о возобновлении работы МРЭО ГИБДД в Заречном
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама