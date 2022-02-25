Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в здании на улице Рябова в Пензе Происшествия

Пенза, 25 февраля 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области начала проверку исполнения законодательства в связи с пожаром в двухэтажном нежилом здании на улице Рябова в Пензе, где были обнаружены тела четырех человек.

Фото: Epp.genproc.gov.ru

«Площадь [пожара] составила 140 кв. метров. На месте происшествия обнаружено четыре трупа. Еще один пострадавший госпитализирован. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль прокурора региона.

«На контроле прокуратуры области находится также ход и результаты проверки, проводимой следственным органом по факту гибели людей», — указано в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что на место происшествия выезжали заместитель прокурора региона Евгений Новиков и прокурор Первомайского района Пензы Александра Коновалова.