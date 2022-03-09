Три человека погибли, семь пострадали при ЧП на заводе в Пензе — прокуратура Происшествия

Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Три человека погибли, еще семеро госпитализированы после разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие». В результате происшествия трое погибших, семь пострадавших доставлены в больницу», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на месте находятся заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

По оперативной информации, размещенной на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума на улице Антонова в Пензе поступило в ОДС ЦУКС 9 марта в 8.40, на месте работают 25 человек и шесть единиц техники.