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Три человека погибли, семь пострадали при ЧП на заводе в Пензе — прокуратура

11:20 | 09.03.2022 | Происшествия

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Пенза, 9 марта 2022. PenzaNews. Три человека погибли, еще семеро госпитализированы после разгерметизации резервуара для хранения битума в Пензе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.

Три человека погибли, семь пострадали при ЧП на заводе в Пензе — прокуратура

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Прокуратура Пензенской области проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на производственном объекте ОАО «Энергоснабжающее предприятие». В результате происшествия трое погибших, семь пострадавших доставлены в больницу», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на месте находятся заместитель прокурора области Евгений Новиков и прокурор Железнодорожного района Пензы Алексей Перекусихин.

По оперативной информации, размещенной на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о разгерметизации резервуара для хранения битума на улице Антонова в Пензе поступило в ОДС ЦУКС 9 марта в 8.40, на месте работают 25 человек и шесть единиц техники.

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