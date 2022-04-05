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В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены три человека, 15 эвакуированы

10:59 | 05.04.2022 | Происшествия

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Пенза, 5 апреля 2022. PenzaNews. Три человека спасены, 15 эвакуированы при пожаре в многоквартирном доме на улице Ладожской в Пензе, который произошел во вторник, 5 апреля. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе при пожаре в многоквартирном доме спасены три человека, 15 эвакуированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 10.10.

«В результате пожара выгорела комната и часть коридора на площади 30 кв. метров в трехкомнатной квартире на третьем этаже. В подъезде жилого дома было сильное задымление. Из горящей квартиры звеньями газодымозащитной службы спасены три человека — двое взрослых и двухлетний ребенок. С верхних этажей эвакуированы еще 15 человек. Пострадавших нет», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области.

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