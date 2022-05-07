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В Сердобске по факту смерти троих человек при пожаре возбуждено уголовное дело

12:57 | 07.05.2022 | Происшествия

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Пенза, 7 мая 2022. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели троих человек при пожаре в Сердобске Пензенской области для проверки следственным путем всех обстоятельств произошедшего. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В Сердобске по факту смерти троих человек при пожаре возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 6 на 7 мая 2022 года в жилом доме, расположенном в 6-м переулке в городе Сердобске, произошел пожар, в результате которого погибли мужчина 1983 года рождения, его супруга 1986 года рождения, их ребенок 2015 года рождения. По предварительным данным, смерть жильцов сгоревшего дома наступила от отравления окисью углерода», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела будут установлены обстоятельства гибели людей, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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