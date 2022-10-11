В Нижнеломовском районе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре Происшествия

Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Большие Хутора Нижнеломовского района Пензенской области в минувший понедельник, 10 октября.

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«После ликвидации пожара в доме обнаружено тело женщины 1937 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. Очаг возгорания находился в жилой комнате, где обнаружено тело хозяйки дома», — добавляется в пресс-релизе.