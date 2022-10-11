11:34:33 Вторник, 11 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнеломовском районе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре

09:16 | 11.10.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 11 октября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти женщины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Большие Хутора Нижнеломовского района Пензенской области в минувший понедельник, 10 октября.

В Нижнеломовском районе начата проверка по факту смерти женщины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«После ликвидации пожара в доме обнаружено тело женщины 1937 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проведения доследственной проверки. Очаг возгорания находился в жилой комнате, где обнаружено тело хозяйки дома», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 347 случаев заражения коронавирусом В Пензе мужчина предстанет перед судом за убийство сожительницы
Полицейские разыскивают неизвестного, который поджег дачный дом в Лунинском районе В Пензенской области за сутки подтверждено 323 случая заражения коронавирусом
Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 10 октября В Пензе женщина по совету «сотрудника банка» оформила несколько кредитов и перевела более 3 млн. рублей на неизвестные номера и счета
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама