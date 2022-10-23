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Следователи начали проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Пензенской области

10:59 | 23.10.2022 | Происшествия

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Пенза, 23 октября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка по ч. 1 ст. 238 УК РФ организована по факту ДТП с участием рейсового автобуса, которое произошло в Вадинском районе Пензенской области в минувшую субботу, 22 октября.

Следователи начали проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса в Пензенской области

Фото: Penza.sledcom.ru

«В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет исследовано техническое состояние автобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

В нем добавляется, что по результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса также проводит прокуратура.

По информации, размещенной на сайте ведомства, в результате аварии пострадали несколько человек, трое из них госпитализированы.

Предварительно установлено, что следовавший из Москвы в Белинский рейсовый автобус «MAN» допустил наезд на стоявший на проезжей части «УАЗ», который отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с «ГАЗелью».

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