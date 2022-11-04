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Прокуратура организовала проверку по факту пожара в ТЦ «Красные холмы»

13:08 | 04.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области организовала проверку в связи с пожаром в торговом центре «Красные холмы», который произошел утром в пятницу, 4 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в ТЦ «Красные холмы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в торговом центре, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов, в том числе по принятию превентивных мер к недопущению возгораний, обеспечению безопасности эксплуатации объекта с массовым пребыванием людей», — сказала собеседница агентства.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила она.

Ранее руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова сообщила, что из-за пожара в торговом центре на улице Суворова в Пензе были эвакуированы 180 человек, в том числе 10 детей.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар произошел в торговом павильоне на площади 200 кв. метров. На его тушение привлекались 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

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