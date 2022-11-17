В Шемышейском районе начата доследственная проверка по факту смерти рыбака Происшествия

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели жителя Пензы 1965 года рождения, который рыбачил на реке Узе в Шемышейском районе Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 15 ноября 2022 года мужчина приехал на рыбалку на берег реки Узы — примерно в 2 км от села Усть-Уза Шемышейского района. Поскольку он не вернулся домой с рыбалки, родственники сообщили о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы. В результате поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено днем 16 ноября водолазами пензенского пожарно-спасательного центра. Надувная лодка находилась на глади реки Узы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.