00:33:41 Пятница, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе начата доследственная проверка по факту смерти рыбака

17:15 | 17.11.2022 | Происшествия

Печать

Пенза, 17 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели жителя Пензы 1965 года рождения, который рыбачил на реке Узе в Шемышейском районе Пензенской области.

В Шемышейском районе начата доследственная проверка по факту смерти рыбака

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что днем 15 ноября 2022 года мужчина приехал на рыбалку на берег реки Узы — примерно в 2 км от села Усть-Уза Шемышейского района. Поскольку он не вернулся домой с рыбалки, родственники сообщили о безвестном исчезновении мужчины в правоохранительные органы. В результате поисковых мероприятий тело погибшего обнаружено днем 16 ноября водолазами пензенского пожарно-спасательного центра. Надувная лодка находилась на глади реки Узы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений не обнаружено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 53 случая заражения коронавирусом Прокуратура Камешкирского района потребовала устранить нарушения законодательства о транспортной безопасности
В Бессоновском районе иномарка сбила пешехода и врезалась в дерево В Лунинском районе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре
В Пензенской области за сутки подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом В Кузнецком районе выявлен факт незаконной рубки хвойных деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама