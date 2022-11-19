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В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре

11:19 | 19.11.2022 | Происшествия

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Пенза, 19 ноября 2022. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в одной из квартир дома на улице Германа Титова в Пензе.

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около часа ночи 18 ноября в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома на улице Германа Титова в Пензе произошло возгорание. В жилой комнате обнаружено тело хозяина квартиры 1954 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Очаг пожара находился в жилой комнате», — добавляется в пресс-релизе.

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