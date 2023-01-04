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В ДТП на трассе в Пензенской области погибли два человека, шесть пострадали

13:56 | 04.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 4 января 2023. PenzaNews. Два человека погибли, шесть пострадали в результате ДТП, которое произошло на 754 км федеральной трассы М5 «Урал» в границах города Кузнецка Пензенской области вечером в минувший вторник, 3 января.

В ДТП на трассе в Пензенской области погибли два человека, шесть пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись легковой автомобиль «Kia Rio» под управлением женщины 1981 года рождения и минивэн «Toyota Hiace», за рулем которого находился мужчина 1980 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Kia Rio» и пассажир – мужчина 1975 года рождения от полученных телесных повреждений скончались на месте», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что шесть пассажиров минивэна — четыре мужчины и две женщины — после оказания медицинской помощи были отпущены.

В сообщении добавляется, что по факту ДТП проводится проверка.

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