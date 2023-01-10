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В Пензенской области за праздничные дни выявлено девять нарушений охотничьего законодательства

09:28 | 10.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. Девять нарушений законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Пензенской области в период январских праздников.

В Пензенской области за праздничные дни выявлено девять нарушений охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в числе нарушений — охота без разрешения, провоз собранного расчехленного оружия, нарушение техники безопасности при коллективной охоте.

«Изъято две единицы незарегистрированного охотничьего оружия, в том числе одно нарезное. В отношении граждан, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы», — говорится в тексте.

«Также сотрудниками охотничьего надзора выявлен факт незаконной охоты на лося. Ущерб составляет 240 тыс. рублей. В настоящий момент органами полиции возбуждено уголовное дело, проводится проверка», — добавляется в сообщении.

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