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Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Пензенской области выросло до 13 — Минздрав

12:43 | 13.01.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. Количество пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Нижнеломовском районе Пензенской области увеличилось до 13. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Число пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Пензенской области выросло до 13 — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Три человека с места ДТП доставлены скорой в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко. Из десяти обратившихся самостоятельно в Нижнеломовскую межрайонную больницу четверо переводятся в пензенскую областную клиническую больницу. Шесть человек направлены на амбулаторное лечение», — сказали в ведомстве, уточнив, что все пострадавшие находились в микроавтобусе.

Ранее в УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в результате ДТП два человека погибли, шестеро госпитализированы.

По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло 7.45 на 559 км федеральной трассы М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области.

По предварительным данным, микроавтобус «Луидор» под управлением мужчины 1968 года рождения столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем «Mercedes-Benz».

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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