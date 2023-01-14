В Пензенской области возбуждено дело по факту гибели двух человек в ДТП с микроавтобусом и грузовиком Происшествия

Пенза, 14 января 2023. PenzaNews. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту гибели двух человек в ДТП с микроавтобусом и грузовиком, которое произошло на федеральной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пензенской области 13 января.

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«На микроавтобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, осуществлялась перевозка работников одного из предприятий. Всего в транспортном средстве находились 14 пассажиров. В результате ДТП водитель микроавтобуса 1968 года рождения и пассажир – женщина 1954 года рождения от полученных травм скончались на месте происшествия, пострадали несколько пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В ходе расследования будет исследовано техническое состояние микроавтобуса, условия его эксплуатации, обстоятельства, способствовавшие ДТП», — сказано в пресс-релизе.