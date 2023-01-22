Следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре в селе Пазелки Происшествия

Пенза, 22 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Пазелки Бессоновского района Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в 21 часу 20 января 2023 года в доме на улице Боевой в селе Пазелки Бессоновского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1963 года рождения. Пострадал мужчина 1962 года рождения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе проверки», — сказано в пресс-релизе.