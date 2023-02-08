В Колышлейском районе следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины при пожаре Происшествия

Пенза, 8 февраля 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в селе Зеленовка Колышлейского района Пензенской области.

Фото: Penza.sledcom.ru

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 3.00 7 февраля 2023 года в одной из квартир дома на улице Рабочей в селе Зеленовка Колышлейского района произошел пожар. В жилом помещении обнаружен погибшим мужчина 1962 года рождения. По имеющейся информации, проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте расположения кровати, где и обнаружено тело хозяина квартиры», — сказано в пресс-релизе.