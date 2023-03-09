В мэрии взяли на контроль ситуацию с обрушением части фасада здания в центре Пензы Происшествия

Пенза, 9 марта 2023. PenzaNews. Представители администрации Пензы взяли на контроль ситуацию с обрушением части фасада нежилого здания на улице Бакунина. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Силами МБУ «Пензавтодор» расчищена проезжая часть. МУП «Жилье-22» по ОЖФ проводит работы по уборке и вывозу элементов конструкции и обрушенного кирпича», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что «в дальнейшем будет решаться вопрос восстановления целостности конструкции с собственниками помещений».

«На втором этаже здания ведет деятельность индивидуальный предприниматель», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что частичное обрушение кирпичной кладки произошло по адресу: улица Бакунина, 50, при этом ранее на сайте прокуратуры Пензенской области была размещена информация о том, что часть фасада обрушилась у здания торгового центра «Гостиный двор», который располагается на пересечении улиц Московской и Бакунина.

«На место выезжал заместитель главы администрации города Пензы Руслан Тинчурин. Он лично контролирует данную ситуацию», — подчеркивается в сообщении мэрии.