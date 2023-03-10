В Сердобском районе в доме обнаружены мертвыми женщина и ребенок Происшествия

Пенза, 10 марта 2023. PenzaNews. Женщина и малолетний ребенок обнаружены мертвыми в доме в селе Соколка Сердобского района Пензенской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 9 марта 2023 года в доме по улице Песчаной села Соколка Сердобского района обнаружены тела женщины 1979 года рождения и ее малолетнего сына 2018 года рождения. По предварительным данным, их смерть наступила от отравления угарным газом», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В рамках расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние газового оборудования, установленного в доме, условия его эксплуатации и обслуживания», — поясняется в тексте.