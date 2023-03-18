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Работы по ликвидации последствий разлива дизтоплива на станции Селикса продолжаются — КбшЖД

10:04 | 18.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 18 марта 2023. PenzaNews. Работы по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на станции Селикса Куйбышевской железной дороги в Пензенской области продолжаются. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой КбшЖД.

Работы по ликвидации последствий разлива дизтоплива на станции Селикса продолжаются — КбшЖД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На станции Селикса Куйбышевской железной дороги продолжаются работы по ликвидации последствий разлива дизельного топлива. Распространение загрязнения остановлено. Результаты лабораторных исследований проб воздуха в норме», — отмечается в тексте.

«В период с 10 по 17 марта в полосе отвода железнодорожной инфраструктуры на месте утечки дизтоплива и вдоль границ домовладений для предотвращения подтопления талыми загрязненными водами выполнена обваловка участка, уложено 60 метров сорбирующих бонов, более 200 сорбирующих салфеток и матов, проводится обработка сорбентом (более 400 кг). Оборудована нефтяная ловушка. Суспензия из талых вод и нефтепродуктов, собранная с помощью ловушки передается на очистные сооружения», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что в работах по очистке территории задействованы 58 железнодорожников, специализированная организация «Экоспас», три единицы тяжелой техники, а также железнодорожные цистерны для сбора талых вод с примесью нефтепродуктов.

Ранее в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям сообщили, что 10 марта в 17.55 поступила информация о разливе нефтепродуктов на станции Селикса. В результате оказалась загрязнена территория площадью почти 7,3 тыс. кв. метров.

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