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Территория площадью почти в 7,3 тыс. кв. метров загрязнена из-за разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции под Пензой

14:11 | 14.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 14 марта 2023. PenzaNews. Разлив нефтепродуктов произошел на железнодорожной станции Селикса в Пензенской области, в результате загрязнена территория площадью почти 7,3 тыс. кв. метров. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Росприроднадзора во вторник, 14 марта.

Территория площадью почти в 7,3 тыс. кв. метров загрязнена из-за разлива нефтепродуктов на железнодорожной станции под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«10 марта 2023 года в 17.55 поступила информация о разливе нефтепродуктов на станции Селикса Пензенской области. Сотрудниками межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям был осуществлен выезд на место разлива нефтепродуктов. Установлено наличие разлива на железнодорожные пути и водоотводящую канаву вдоль железнодорожной насыпи и прилегающей к ней территории частных домовладений. Ввиду темного времени суток определить дальнейшее распространение и объемы разлива не представлялось возможным. 11 марта [...] осуществлен повторный выезд для осмотра места разлива и отбора проб. Зафиксировано распространение нефтепродуктов с талыми водами на территорию частных домовладений. Площадь загрязнения составила 7 тыс. 291 кв. метр», — сказано в тексте.

Как сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги, была выявлена течь в одной из цистерн грузового поезда.

В результате ЧП никто не пострадал, передает ТАСС.

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