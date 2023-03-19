Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на улице Гагарина в Пензе Происшествия

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы начала проверку по факту произошедшего на улице Гагарина в Пензе ДТП с участием автомобиля «Kia» и микроавтобуса, в результате которого погибли мужчина и ребенок.

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«По поручению прокуратуры области прокуратура Октябрьского района Пензы организовала проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса, перевозившего несовершеннолетних. По предварительным данным, днем 18 марта 2023 года на улице Гагарина в Пензе водитель микроавтобуса, перевозившего жителей Нижегородской области, включая несовершеннолетних, при совершении поворота не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Kia», в результате чего произошло столкновение транспортных средств», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем поясняется, что в ходе проверки органами прокуратуры будут установлены обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отмечается в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», днем в минувшую субботу, 18 марта, на улице Гагарина в Пензе произошло столкновение легкового автомобиля «Kia Cerato» и микроавтобуса «Iveco».

В результате ДТП погибли водитель и несовершеннолетний пассажир автомашины «Kia». Четыре человека обратились за медицинской помощью.