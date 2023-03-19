18:50:23 Воскресенье, 19 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли мужчина и ребенок

09:59 | 19.03.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля «Kia Cerato» погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса «Iveco», произошедшего на улице Гагарина в Пензе в минувшую субботу, 18 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли мужчина и ребенок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предварительно установлено, что 18 марта 2023 года в 13.20 на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля «Kia Cerato» и автобуса малого класса «Iveco». В результате происшествия водитель автомобиля «Kia Cerato» – мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля – мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за медицинской помощью обратились четверо пассажиров микроавтобуса.

По факту трагического ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 126 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области подведены итоги первого этапа операции «Розыск» В Пензенской области 118 человек планируют сдать ЕГЭ в досрочный период
В Пензенской области за сутки подтверждено 127 случаев заражения коронавирусом В Наровчатском районе мужчина приговорен к 10 годам колонии за убийство матери
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама