В Пензе в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погибли мужчина и ребенок Происшествия

Пенза, 19 марта 2023. PenzaNews. Водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля «Kia Cerato» погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса «Iveco», произошедшего на улице Гагарина в Пензе в минувшую субботу, 18 марта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«Предварительно установлено, что 18 марта 2023 года в 13.20 на улице Гагарина произошло столкновение автомобиля «Kia Cerato» и автобуса малого класса «Iveco». В результате происшествия водитель автомобиля «Kia Cerato» – мужчина 1989 года рождения скончался на месте, пассажир этого автомобиля – мальчик 2015 года рождения получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за медицинской помощью обратились четверо пассажиров микроавтобуса.

По факту трагического ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.