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В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, распивавших спиртное на берегу

09:40 | 21.03.2023 | Происшествия

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Пенза, 21 марта 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух мужчин 1973 и 1978 годов рождения в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Пензенской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин, распивавших спиртное на берегу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 19 марта 2023 года двое жителей села Усть-Уза Шемышейского района распивали спиртное на берегу реки. По предварительной информации, один из них упал с берега в реку, второй мужчина решил помочь ему выбраться из воды, в результате чего также оказался в реке. Оба мужчины погибли», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что каких-либо видимых повреждений на телах погибших не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

«По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение», — отмечается в сообщении.

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