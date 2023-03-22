При пожаре в доме на улице Чаадаева в Пензе погибла женщина Происшествия

Пенза, 22 марта 2023. PenzaNews. Женщина погибла в результате пожара, произошедшего в доме на улице Чаадаева в Пензе в минувший вторник, 21 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что около 8.00 21 марта 2023 года в квартире, расположенной на первом этаже дома по улице Чаадаева в Пензе, произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в квартире обнаружено тело женщины 1956 года рождения. При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По предварительным данным, очаг возгорания находился на кухне, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели женщины и произошедшего пожара.