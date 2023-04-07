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Установлена личность злоумышленника, слившего экологически опасные вещества в Нижнеломовском районе

17:39 | 07.04.2023 | Происшествия

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Пенза, 7 апреля 2023. PenzaNews. Следователи во взаимодействии с полицейскими установили личность злоумышленника, который в конце марта слил экологически опасные вещества недалеко от села Кувак-Никольское Нижнеломовского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Установлена личность злоумышленника, слившего экологически опасные вещества в Нижнеломовском районе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем напоминается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

«Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников регионального Следственного комитета и органов внутренних дел в кратчайшие сроки установлена личность мужчины, причастного к совершению экологического преступления. Им оказался 42-летний житель Ивановской области, работающий водителем у предпринимателя. По данным следствия, вечером 27 марта 2023 года, проезжая по территории Нижнеломовского района, подозреваемый решил слить из полуприцепа-цистерны смесь воды и химического вещества, используемую для очищения емкости. Недалеко от села Кувак-Никольское с помощью шлангов он произвел слив экологически опасных веществ, оказывающих токсическое действие, что повлекло загрязнение окружающей среды», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время с участием подозреваемого проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

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