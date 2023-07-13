В Бековском районе следователи разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадали двое детей Происшествия

Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. Следователи разбираются в обстоятельствах ДТП в Бековском районе Пензенской области, где при опрокидывании мопеда, которым управлял пьяный мужчина без прав, пострадали двое детей.

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«По инициативе следственного управления СКР по Пензенской области в сердобский межрайонный следственный отдел из органов внутренних дел для дальнейшего расследования передано уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадали двое детей (пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ). По данным следствия, днем 11 июля 2023 года в Бековском районе 36-летний мужчина, не имея права управления транспортными средствами, в состоянии опьянения перевозил на мопеде двух несовершеннолетних пассажиров в возрасте 9 и 10 лет. Не справившись с управлением, он допустил наезд на бордюр, в результате чего дети получили телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. После совершения ДТП водитель, не приняв меры к оказанию пострадавшим медицинской помощи, скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.