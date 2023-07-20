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Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Пензе и скрылся

10:33 | 20.07.2023 | Происшествия

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Пенза, 20 июля 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил мужчину в Пензе, после чего скрылся с места происшествия.

Полиция разыскивает водителя, который сбил мужчину в Пензе и скрылся. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 6 июля в 23.00 напротив дома №105А на улице Ватутина.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода – мужчину 1977 года рождения, после чего с места происшествия скрылся. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения», — сказано в тексте.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: +7 (8412) 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: Пенза, улица Бакунина, 181.

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