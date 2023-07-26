В Малосердобинском районе столкнулись два автомобиля, один человек госпитализирован Происшествия

Пенза, 26 июля 2023. PenzaNews. Один человек госпитализирован в результате ДТП с участием двух автомобилей, которое произошло на 494 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Малосердобинском районе Пензенской области в минувший вторник, 25 июля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, столкнулись «Volkswagen Routan» под управлением женщины 1979 года рождения и «Hyundai Solaris», за рулем которого находился мужчина 1987 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai Solaris» получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в тексте.