В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна на третьем этаже дома Происшествия

Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту падения полуторагодовалой девочки из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, 27 августа 2023 года малолетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры. [...] В момент происшествия мать девочки в квартире отсутствовала — пошла в магазин», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавший ребенок госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, угрозы жизни нет.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.