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В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна на третьем этаже дома

09:34 | 30.08.2023 | Происшествия

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Пенза, 30 августа 2023. PenzaNews. Проверка организована по факту падения полуторагодовалой девочки из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе организована проверка по факту падения ребенка из окна на третьем этаже дома. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 27 августа 2023 года малолетняя девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна квартиры. [...] В момент происшествия мать девочки в квартире отсутствовала — пошла в магазин», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что пострадавший ребенок госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, угрозы жизни нет.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

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