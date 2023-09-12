В ДТП под Пензой пострадал молодой человек Происшествия

Пенза, 12 сентября 2023. PenzaNews. Молодой человек, управлявший автомобилем «Suzuki Grand Vitara», пострадал в результате ДТП, которое произошло на 268 км дороги «Тамбов — Пенза» вечером в минувший понедельник, 11 сентября.

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«По предварительным данным, [...] произошло столкновение автомобиля «ВАЗ-210740» под управлением водителя – мужчины 1959 года рождения и автомобиля «Suzuki Grand Vitara», которым управлял водитель – мужчина 2003 года рождения, после этого автомобиль «Suzuki Grand Vitara» допустил наезд на [...] дорожное ограждение. В результате происшествия водитель [...] получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован», — говорится в сообщении, размещенном на сайте УГИБДД УМВД России по региону.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.