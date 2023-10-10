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В Пензе при пожаре в 16-этажном жилом доме спасены три человека, 40 эвакуированы

12:05 | 10.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Три человека спасены, 40 эвакуированы при пожаре в 16-этажном жилом доме на улице Карпинского в Пензе. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В Пензе при пожаре в 16-этажном жилом доме спасены три человека, 40 эвакуированы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, сигнал о происшествии поступил в 8.51.

«Горела квартира на площади 20 кв. метров на 13 этаже 16-этажного жилого дома. Пострадавших нет. Эвакуированы 40 человек. [...] Три человека спасены при помощи спасательных устройств из зоны сильного задымления», — сказала Анна Шупилова.

Она уточнила, что на тушение пожара привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.

«Причина пожара устанавливается», — добавила руководитель пресс-службы.

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