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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели работника литейного предприятия

16:33 | 10.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 10 октября 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту гибели работника литейного предприятия в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту гибели работника литейного предприятия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 27 сентября 2023 года в городе Пензе при выполнении работ по сборке изделия в цехе общества с ограниченной ответственностью, занимающегося литьем металла, произошло падение металлической плиты на 35-летнего работника. В результате полученных телесных повреждений пострадавший скончался в больнице», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда и допустившего их нарушение.

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