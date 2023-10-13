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В Кузнецком районе иномарка врезалась в световую опору, два человека пострадали

11:23 | 13.10.2023 | Происшествия

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Пенза, 13 октября 2023. PenzaNews. Автомобиль «Hyundai i40» съехал в кювет и врезался в световую опору в Кузнецком районе Пензенской области, два человека пострадали.

В Кузнецком районе иномарка врезалась в световую опору, два человека пострадали. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте УГИБДД УМВД России по региону, ДТП произошло на 4 км дороги «Кузнецк — Чибирлей» ночью 13 октября, за рулем иномарки находился мужчина 1993 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Hyundai i40» получил телесные повреждения и был госпитализирован, пассажир – мужчина 1989 года рождения после оказания медицинской помощи был отпущен. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в тексте.

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