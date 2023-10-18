17:04:27 Среда, 18 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Пензенской области

16:35 | 18.10.2023 | Происшествия

Печать

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области организовала проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов на территории Новошаткинского сельсовета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Пензенской области

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Разлив нефтепродуктов обнаружен 17 октября 2023 года на землях сельскохозяйственного назначения. На место происшествия выезжал прокурор района Рустам Абубекеров. Площадь разлива и его причины устанавливаются. К проведению проверки привлечены специалисты Росприроднадзора. Отобраны пробы почвы для исследования и установления причин разлива нефтепродуктов и размера ущерба, причиненного окружающей среде», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время ПАО НК «Русснефть» проводит мероприятия по ликвидации последствий аварии на принадлежащем ему нефтепроводе. Ситуация находится на контроле прокурора района», — добавила Светлана Артамонова.

Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке инструментов До двух лет лишения свободы может получить житель Никольска, угрожавший бывшей супруге убийством
Жительница Заречного поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 800 тыс. рублей «Дамате» начала строительство двух птицеводческих блоков в Пензенской области
В отношении жителя Наровчатского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело В Пензенском районе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама