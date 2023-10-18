Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Пензенской области Происшествия

Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Прокуратура Камешкирского района Пензенской области организовала проверку исполнения природоохранного законодательства в связи с разливом нефтепродуктов на территории Новошаткинского сельсовета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Разлив нефтепродуктов обнаружен 17 октября 2023 года на землях сельскохозяйственного назначения. На место происшествия выезжал прокурор района Рустам Абубекеров. Площадь разлива и его причины устанавливаются. К проведению проверки привлечены специалисты Росприроднадзора. Отобраны пробы почвы для исследования и установления причин разлива нефтепродуктов и размера ущерба, причиненного окружающей среде», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей среды, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

«В настоящее время ПАО НК «Русснефть» проводит мероприятия по ликвидации последствий аварии на принадлежащем ему нефтепроводе. Ситуация находится на контроле прокурора района», — добавила Светлана Артамонова.